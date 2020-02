MinnRoast 2020 lineup explodes💥

The lineup for MinnRoast ‚ÄĒ our annual song-and-sketch fundraising extravaganza¬†‚ÄĒ has exploded in the last week. You ready for this? OK, take a deep breath, set to appear live or through video:

Gov. Tim Walz  |  Lt. Gov. Peggy Flanagan

St. Paul Mayor Melvin Carter  |  Minneapolis Mayor Jacob Frey  |  Duluth Mayor Emily Larson

Sen. Tina Smith  |  Rep. Angie Craig  |  Rep. Tom Emmer  |  Rep. Jim Hagedorn  |  Rep. Betty McCollum  |  Rep. Ilhan Omar  |  Rep. Collin Peterson  |  Rep. Dean Phillips  |  Rep. Pete Stauber

State House Minority Leader Kurt Daudt or Deputy Leader Anne Neu  |  State Sen. Paul T. Anderson  |  State Rep. Mike Freiberg  |  State Rep. Pat Garofalo  |  State Sen. Jeff Hayden  |  State Rep. Mike Howard  |  State Sen. Scott Jensen  |  State Sen. Matt Little  |  State Rep. Jamie Long

Fmr. Sen. Dave Durenberger  |  Tom Horner  |  Fmr. State Rep. Peggy Leppik  |  Richard W. Painter  |  Fmr. GOP State Chair Chuck Slocum  |  Fmr. State Sen. Roy Terwilliger

Singer Courtney Burton  |  Actress Michelle Hutchison  |  Singer Maria Jette  |  Actress Sally Wingert  |  Actor/singer Max Wojtanowicz  |  OutLOUD! Twin Cities Gay Men’s Chorus

Whew! What will happen when all of these people get on stage? You have to buy tickets to find out!

Individual seats go on sale in March, but the best tickets are available now through Patron Packages, which include the exclusive pre-show reception!

As a MinnRoast Patron, you not only get the best seats in the house, you get into the exclusive pre-show reception at Rock Bottom Brewery, where you'll enjoy food and drinks while rubbing elbows with some of the biggest names in Minnesota politics and media.

Most important, as a MinnRoast Patron, you provide crucial tax-deductible support for MinnPost's nonprofit newsroom and our in-depth coverage of the stories that matter, including the consequential 2020 election.

